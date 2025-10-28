В Госдуме предложили необычный способ списать долги россиянам

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» предложили аннулировать небольшие штрафы в размере до 2000 рублей в обмен на участие граждан в выборах, пишет ТАСС. С соответствующим запросом к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились парламентарии Владислав Даванков и Сардана Авксентьева.

Считаем целесообразным внедрить меру поощрения избирателей, согласно которой гражданину, пришедшему на выборы и проголосовавшему, списываются (аннулируются) имеющиеся у него неоплаченные штрафы на сумму до 2000 рублей. Данная инициатива станет прямым материальным стимулом для участия в голосовании, — сказано в сообщении.

Парламентарии указали на недостаточную мотивацию избирателей, несмотря на значительные расходы на информационно-разъяснительные кампании. Они убеждены, что возможность списания неоплаченных штрафов до 2000 рублей станет действенным стимулом для повышения явки. По мнению авторов инициативы, такая мера предоставляет избирателям конкретную материальную выгоду в отличие от разовых акций вроде концертов или вручения подарков.

Ранее сообщалось, что Единая биометрическая система не будет использоваться для фиксации административных нарушений и назначения штрафных санкций. Заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов подчеркнул, что такая возможность исключена как на нормативном уровне, так и с технической точки зрения.