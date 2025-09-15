Эксперт объяснила, как правильно получить выплаты при увольнении Экономист Яковлева: в заявлении на увольнение нужно напомнить о выходном пособии

В заявлении на увольнение необходимо напомнить работодателю о выходном пособии, рассказала KP.RU кандидат экономических наук и управляющий партнер компании ГК «РосКо» Алена Яковлева. По ее словам, во избежание возможных проблем гарантии выходного пособия следует закреплять на бумаге.

Первое — всегда требуйте письменных подтверждений. Не надейтесь на устные обещания, — подчеркнула Яковлева.

Эксперт советует упоминать о выходном пособии в заявлении на увольнение или отправлять отдельное письмо в отдел кадров с отметкой о приеме. Кроме того, Яковлева призвала внимательно следить за расчетом пособия. Для этого следует заранее запросить расчетный листок и сверить сумму с средним дневным заработком. Важно учитывать все выплаты за последний год, включая оклад, премии и надбавки. Если возникнут сложности с получением пособия, Яковлева рекомендует направить письменную претензию работодателю, а если это не даст результатов, необходимо обратиться в трудовую инспекцию или подать иск в суд.

Ранее стало известно, что увольнение без двухнедельной отработки возможно, если сотрудник достиг пенсионного возраста или переходит в образовательное учреждение. Юрист Александр Хаминский сообщил, что также об этом можно договориться с работодателем.