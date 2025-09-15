Празднование Дня города в Москве
Помощник тренера «Вашингтона» отстранен на время расследования

Помощник главного тренера «Вашингтона» Митч Лав отстранен от работы

Фото: Javier Vicencio/ Eyepix Group/Global Look Press

Помощник главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон» Митч Лав временно отстранен от работы, сообщает пресс-служба команды в X. Клуб воздерживается от дальнейших комментариев до завершения расследования НХЛ.

Мы воздержимся от дальнейших комментариев до завершения расследования НХЛ, — говорится в сообщении клуба.

Лав работает в команде с июня 2023 года. Первый матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона «Вашингтон» проведет в ночь на 9 октября. Клуб сыграет на своем льду с «Бостоном». Капитаном «Вашингтона» выступает российский игрок Александр Овечкин.

Ранее Национальная хоккейная лига обнародовала список лучших игроков, выступавших с 2000 года. В сборную вошли четыре российских форварда. В числе лидеров оказался Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Также в рейтинг попали Павел Дацюк, долгое время игравший за «Детройт Ред Уингз», Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз». Отбор включал игроков, дебютировавших в НХЛ после 1 января 2000 года.

До этого сообщалось, что Александр Овечкин нанес первый удар перед матчем второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Церемония состоялась на столичной «ВТБ Арене», где и прошла встреча.

Вашингтон Кэпиталз
НХЛ
хоккей
Александр Овечкин
