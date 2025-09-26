Мирошниченко отметился в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»

Российский хоккеист Иван Мирошниченко забил одну из шайб в составе «Кэпиталз» в матче «летчиков» из Филадельфии, в результате команда одержала победу, отмечается на сайте клуба. В итоге игра закончилась со счетом 5:1.

Отмечается, что в состав победителей также вошли Сонни Милано, Эндрю Кристалл и Коннор Макмайкл. Капитан Александр Овечкин не вышел на лед из-за травмы. Со стороны «Филадельфии» шайбу забил Джейкоб Гоше.

Ранее журналисты сообщили, что Овечкин возобновил тренировки на льду после полученной травмы. Спортсмен появился на занятиях в специальной экипировке, исключающей физический контакт. Он занимался в синем джерси, которое обозначает бесконтактный режим для игрока. При этом капитан «Кэпиталз» покинул ледовую площадку до начала основной части командной тренировки.

Также «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги, в том числе благодаря голу российского нападающего Богдана Тринеева. Встреча, состоявшаяся на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу «орлов».