Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»

Команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги, в том числе благодаря голу российского нападающего Богдана Тринеева. Встреча, состоявшаяся на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу «орлов», сообщили организаторы матча.

В составе победителей, помимо Тринеева, отметились Сонни Милано, который забил дважды, и Хендрикс Лапьер. Форвард Иван Мирошниченко совершил результативную передачу. У «Брюинз» отличились Морган Гики и Патрик Браун. Александр Овечкин не принимал участия в матче из-за травмы, полученной на тренировке.

Ранее сообщалось, что Овечкин получил травму колена. Как отметил журналист Тарик Эль-Башир, из-за этого спортсмена перевели на скамейку запасных. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери добавил, что травма не представляет серьезной опасности для здоровья капитана «Вашингтона».

До этого стало известно, что российский вратарь Александр Георгиев заключил однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Баффало Сейбрз». Сумма сделки с 29-летним голкипером составила $825 тыс. (более 70,6 млн рублей). В последнее время спортсмен выступал за «Сан-Хосе Шаркс».