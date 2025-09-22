«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 07:44

Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»

«Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» в предсезонном матче НХЛ

Фото: Fred Kfoury III/Icon Sportswire/Global Look Press

Команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги, в том числе благодаря голу российского нападающего Богдана Тринеева. Встреча, состоявшаяся на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу «орлов», сообщили организаторы матча.

В составе победителей, помимо Тринеева, отметились Сонни Милано, который забил дважды, и Хендрикс Лапьер. Форвард Иван Мирошниченко совершил результативную передачу. У «Брюинз» отличились Морган Гики и Патрик Браун. Александр Овечкин не принимал участия в матче из-за травмы, полученной на тренировке.

Ранее сообщалось, что Овечкин получил травму колена. Как отметил журналист Тарик Эль-Башир, из-за этого спортсмена перевели на скамейку запасных. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери добавил, что травма не представляет серьезной опасности для здоровья капитана «Вашингтона».

До этого стало известно, что российский вратарь Александр Георгиев заключил однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Баффало Сейбрз». Сумма сделки с 29-летним голкипером составила $825 тыс. (более 70,6 млн рублей). В последнее время спортсмен выступал за «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ
хоккей
Вашингтон Кэпиталз
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатрия объяснила решение матери убить троих детей топором
Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области
Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники
«Враг ошеломлен»: бойцы использовали специальные накидки против ВСУ
Готовим минтай по-новому: сочно, полезно и очень быстро
Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом
«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам
Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го
Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября
Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море
Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»
Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
В России одобрили ужесточение мер против уклонистов
Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 сентября: инфографика
Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы
Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.