15 сентября 2025 в 07:32

Цветет с июня по сентябрь в любом регионе: куст с шапками розовых соцветий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот кустарник гарантированно цветет с июня по сентябрь в любом регионе России: от южных степей до зоны вечной мерзлоты, ежегодно покрывается шапками розовых или малиновых соцветий, привлекающих пчел.

Спирея японская не требует обрезки (кроме декоративной), не вымерзает без укрытия. Ее секрет — морозостойкость до -50 °C, засухоустойчивость, иммунитет к болезням и способность расти на бедных, каменистых и даже заболоченных почвах.

При посадке осенью или весной достаточно выкопать яму 40 × 40 см, добавить дренаж и компост, после чего куст десятилетиями будет обходиться без ухода. Это идеальный выбор для городских дворов, участков и сложных климатических зон — этот куст с шапками розовых соцветий выживает там, где не справляются даже сорняки.

Ранее стало известно, какой цветок можно посадить осенью, просто разбросав семена на клумбу.

кустарники
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
