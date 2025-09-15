Цветет с июня по сентябрь в любом регионе: куст с шапками розовых соцветий

Этот кустарник гарантированно цветет с июня по сентябрь в любом регионе России: от южных степей до зоны вечной мерзлоты, ежегодно покрывается шапками розовых или малиновых соцветий, привлекающих пчел.

Спирея японская не требует обрезки (кроме декоративной), не вымерзает без укрытия. Ее секрет — морозостойкость до -50 °C, засухоустойчивость, иммунитет к болезням и способность расти на бедных, каменистых и даже заболоченных почвах.

При посадке осенью или весной достаточно выкопать яму 40 × 40 см, добавить дренаж и компост, после чего куст десятилетиями будет обходиться без ухода. Это идеальный выбор для городских дворов, участков и сложных климатических зон — этот куст с шапками розовых соцветий выживает там, где не справляются даже сорняки.

