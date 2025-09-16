Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 08:00

Филипендула — многолетник-облако! Растет по 10 лет и не боится мороза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Филипендула — многолетник-облако! Растет по 10 лет и не боится мороза! Если вы ищете эффектное растение, которое украсит сад и будет радовать десятилетие, обратите внимание на филипендулу розовую (Filipendula rubra). Она поражает своим декоративным цветением: в июле-августе оно выбрасывает огромные воздушные метёлки до 30 см в диаметре, состоящие из сотен нежно-розовых цветков.

На солнце они напоминают легкие облака или сладкую сахарную вату. Высота взрослого куста достигает 1,5–2 метров, что делает филипендулу отличным акцентом в цветниках или на фоне живой изгороди. Она прекрасно сочетается с астильбами, дербеником, гортензиями и другими влаголюбивыми культурами.

Филипендулы удивительно долговечны: на одном месте куст может расти 10–15 лет без пересадки. Зимостойкость впечатляет — до –34 °C (зона USDA 3), что позволяет выращивать её даже в регионах с суровыми зимами. При этом растение неприхотливо, любит влажные, плодородные почвы и солнечные места, но терпит и лёгкую полутень. Филипендулу можно использовать как дорожку, в миксбордерах или у водоёмов. А ещё её ароматные соцветия ценятся флористами и подходят для срезки.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

цветы
сады
многолетники
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
