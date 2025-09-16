Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 09:57

В Ростехе раскрыли преимущества ракеты Х-39

Ростех: ракета Х-39 поражает цели любой сложности

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Легкая многоцелевая управляемая ракета Х-39 показала высокую эффективность, сообщили в пресс-службе Ростеха. В госкорпорации обратили внимание на сообщение Минобороны России о поражении ракетой Х-39 пункта управления беспилотниками ВСУ.

В данном случае вертолетчики направили боеприпас точно в стык перекрытия и фасада здания. Х-39 демонстрирует преимущество тонкой настройки в реальном времени траектории полета ракеты к цели, — отметили в Ростехе.

Система управления ракетой позволяет оператору направлять ее в уязвимые места, выбирая ракурс и точку попадания. От Х-39 на борт вертолета поступает высококачественное изображение в видимом и в инфракрасном диапазоне.

Эта функция повышает эффективность поражения даже движущихся целей. Кроме того, ракета имеет мощную боевую часть, которая позволяет уничтожать защищенные объекты и отдельные единицы бронетехники. Х-39 применяются ударными вертолетами Ка-52 и Ми-28Н. Она хорошо защищена от средств РЭБ противника.

Ранее сообщалось, что российские военные начали получать модульные FPV-дроны «Ключ 10», позволяющие быстро адаптироваться к изменениям в зоне боевых действий. Аппараты оснащены сменными модулями видеопередачи для оперативного переключения частот.

Ростех
ракеты
оружие
разработки
