Политолог рассказал, что мешает установить бесполетную зону над Украиной

НАТО не сможет установить бесполетную зону над Украиной, поскольку для этого требуется согласие США, заявил независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, которые передает 360.ru, заход в зону боевых действий сил Альянса может привести к неприятностям, поскольку Россия не потерпит угрозы со стороны Блока. Эксперт уточнил, что Вашингтон не проявляет желания в этом участвовать.
Никакой бесполетной зоны Евро-НАТО не учредит над территорией Украины, только если Соединенные Штаты не пообещают, что они всей своей военной мощью войдут и установят этот зонтик. <…> Никакого желания участвовать в этом Соединенные Штаты не проявляют, — заявил Станкевич.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что над Украиной нужно создать бесполетную зону. Он подчеркнул, что подобное решение может быть принято только совместно с союзниками по НАТО и ЕС.