Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 10:16

Политолог рассказал, что мешает установить бесполетную зону над Украиной

Политолог Станкевич: НАТО не установит бесполетную зону над Украиной без США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

НАТО не сможет установить бесполетную зону над Украиной, поскольку для этого требуется согласие США, заявил независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, которые передает 360.ru, заход в зону боевых действий сил Альянса может привести к неприятностям, поскольку Россия не потерпит угрозы со стороны Блока. Эксперт уточнил, что Вашингтон не проявляет желания в этом участвовать.

Никакой бесполетной зоны Евро-НАТО не учредит над территорией Украины, только если Соединенные Штаты не пообещают, что они всей своей военной мощью войдут и установят этот зонтик. <…> Никакого желания участвовать в этом Соединенные Штаты не проявляют, — заявил Станкевич.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что над Украиной нужно создать бесполетную зону. Он подчеркнул, что подобное решение может быть принято только совместно с союзниками по НАТО и ЕС.

НАТО
Россия
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.