Психолог раскрыл, почему образ альфа-самца потерял популярность

В современном обществе образ альфа-самца потерял свою популярность из-за его конфликтности, считает социальный психолог Алексей Рощин. В разговоре с НСН специалист подчеркнул, что в сегодняшнем мире много напряженности, а такое поведение мужчин вызывает дополнительные опасения.

Ситуация в принципе слишком агрессивная, и люди устали от постоянного давления, от большого количества конфликтов. Поэтому альфа-самцы вызывают больше опасение, а не восхищение, — рассказал он.

По его словам, в 90-е годы агрессия и давление могли заставить людей подчиняться, но сейчас ситуация изменилась. Чрезмерно напористые и жесткие мужчины уже не добиваются успеха, а их поведение скорее отталкивает, чем привлекает. Психолог отметил, что многие избегают таких людей, потому что их энергия создает ненужное напряжение.

Ранее сексолог и психолог Александра Миллер заявила, что полные мужчины вызывают больше доверия у женщин, чем накачанные или подтянутые. Так она объяснила исследование китайских ученых, которое показало, что женщин больше привлекают мужчины с индексом массы тела от 23 до 27.