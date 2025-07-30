Агрессор из села Мочище размахивал топором и угрожал бывшей жене

В селе Мочище Новосибирской области силовики задержали мужчину, который избивал жену и размахивал топором на улице, сообщили в охранном предприятии «Гвардия». На месте вызова бойцы обнаружили 30-летнюю женщину с явными следами побоев — сломанным носом и окровавленными руками.

Вскоре из дома вышел полуобнаженный мужчина того же возраста, предположительно, ее бывший супруг. Когда сотрудники предложили ему проследовать в отделение полиции, тот сделал вид, что согласен, но вместо этого вернулся с кухонным ножом и начал угрожать не только правоохранителям, но и собравшимся соседям.

Специалистам ГБР пришлось применить силу для нейтрализации агрессора. Задержанного доставили в Калининский отдел полиции Новосибирска, где будет проводиться расследование.

Ранее мужчина избил и изнасиловал свою супругу на нудистском пляже «Дюны» в Курортном районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел утром 5 июля. После нападения женщина с травмами была доставлена в больницу.

До этого в Москве возбудили уголовное дело после попытки изнасилования 16-летнего подростка медбратом частной клиники. Инцидент произошел во время процедуры ЭКГ при оформлении медкнижки для работы, когда медик попросил ребенка раздеться.