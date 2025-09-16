В Китае заявили, что Запад не понял щедрый подарок Путина для Си Цзиньпина

В Китае заявили, что Запад не понял щедрый подарок Путина для Си Цзиньпина Baijiahao: Запад озадачило решение Путина помочь Китаю с деталями для самолетов

Щедрость президента РФ Владимира Путина по отношению к КНР вызвала изумление на Западе, пришли к выводу китайские аналитики в статье для Baijiahao. По их словам, речь идет о решении Москвы передать Пекину комплектующие для гражданских самолетов, включая двигатели и композитные крылья.

США и Европа были ошеломлены. Путин не только не обратился за помощью, но и проявил беспрецедентную щедрость к Китаю, — сказано в материале.

Эксперты отметили, что Россия предложила Китаю в том числе новейшие двигатели ПД-35, хотя раньше она неохотно делилась подобными технологиями. Именно это решение, считают авторы, поставило Запад в тупик.

Очевидно, что Путин не занимается благотворительностью. За этой щедростью скрывается глубокая перестройка геополитического ландшафта, — заключили аналитики.

Во время поездки Путина в Китай в начале сентября были подписаны 22 документа, регулирующих сотрудничество между двумя странами. Договоренности касаются атомной энергетики, технологий, науки и здравоохранения. В частности, «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.