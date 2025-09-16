ФСБ задержала севастопольца за призывы к насилию над россиянами

Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 12:11

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе задержан мужчина, призывавший атаковать Крымский мост и совершать насилие над россиянами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ. По данным ведомства, ему грозит до семи лет лишения свободы за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности.

Задержан житель Севастополя, подозреваемый в совершении публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности, оправдании терроризма в сети Интернет, — отметили в ФСБ.

По версии службы, 22-летний мужчина публиковал призывающие к нанесению удара ракетами по Крымскому мосту комментарии в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов. Также он призывал к насильственным действиям в отношении граждан России. Его отдельные публикации «оправдывали действия ВСУ в Курской области», уточнили в ФСБ.

Эксперт заключил, что сообщения оправдывают террористическую деятельность по мотивам идеологической и политической ненависти. Мужчина использовал аккаунт с псевдонимом, но это не помогло ему избежать ответственности, подчеркнули в службе.

Ранее стало известно, что более 210 подростков в возрасте от 14 до 17 лет включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Среди них двое 14-летних, 35 — 15-летних, 61 — 16-летний и 114 — 17-летних.

экстремизм
терроризм
Севастополь
ФСБ
