16 сентября 2025 в 11:50

Врач раскрыл зумерам, что влечет за собой сидячий образ жизни

Ортопед Семиченков заявил о риске раннего артроза у молодого поколения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поколение зумеров столкнулось с повышенным риском раннего развития артроза суставов, сообщил хирург-ортопед Павел Семиченков в беседе с Lenta.ru. По словам эксперта, причинами этой тревожной тенденции стали повсеместная компьютеризация и малоподвижный образ жизни молодых людей.

Специалист пояснил, что артроз является хроническим дегенеративным заболеванием, которое приводит к постепенному разрушению хрящевой ткани. К ключевым симптомам этой патологии относятся болевые ощущения, утренняя скованность, отеки в области суставов и характерный хруст.

Врач выделил несколько основных факторов, способствующих омоложению болезни. Сидячая работа и отдых ослабляют мышечный корсет, а лишний вес создает избыточную нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Кроме того, различные нарушения осанки многократно ускоряют дегенеративные процессы в позвоночнике.

В качестве профилактики ортопед рекомендует кардинально пересмотреть свой образ жизни. Необходимы регулярная физическая активность, контроль массы тела, сбалансированное питание и постоянный мониторинг правильности осанки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России увеличилось число случаев заражения вариантом COVID-19 «стратус». Согласно последним данным, зафиксировано уже 384 случая инфицирования этим штаммом. «Стратус» характеризуется повышенной контагиозностью, то есть более высокой заразностью по сравнению с предыдущими вариантами.

Россия
зумеры
врачи
болезни
