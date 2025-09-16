Врач раскрыл зумерам, что влечет за собой сидячий образ жизни

Поколение зумеров столкнулось с повышенным риском раннего развития артроза суставов, сообщил хирург-ортопед Павел Семиченков в беседе с Lenta.ru. По словам эксперта, причинами этой тревожной тенденции стали повсеместная компьютеризация и малоподвижный образ жизни молодых людей.

Специалист пояснил, что артроз является хроническим дегенеративным заболеванием, которое приводит к постепенному разрушению хрящевой ткани. К ключевым симптомам этой патологии относятся болевые ощущения, утренняя скованность, отеки в области суставов и характерный хруст.

Врач выделил несколько основных факторов, способствующих омоложению болезни. Сидячая работа и отдых ослабляют мышечный корсет, а лишний вес создает избыточную нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Кроме того, различные нарушения осанки многократно ускоряют дегенеративные процессы в позвоночнике.

В качестве профилактики ортопед рекомендует кардинально пересмотреть свой образ жизни. Необходимы регулярная физическая активность, контроль массы тела, сбалансированное питание и постоянный мониторинг правильности осанки.

