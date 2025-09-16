Чиновницу из Курганской области осудили по делу о пожарах

Суд в Курганской области признал руководителя администрации Кетовского муниципального округа виновной в халатности и приговорил ее к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры. Из-за нее при пожаре в деревне Логоушке погибла женщина и сгорело имущество жителей. При этом суд решил предоставить осужденной отсрочку наказания до достижения возраста 14 лет ее ребенком.

В судебном заседании установлено, что в период с октября 2022-го по апрель 2023-го подсудимая, заведомо зная, что на территории Курганской области установлен особый противопожарный режим, не приняла меры к созданию противопожарной полосы и иных барьеров вокруг д. Логоушки, к уборке мусора и сухой растительности, расположенных на территориях общего пользования, прилегающих к жилой застройке населенного пункта. В результате 27 апреля 2023 года путем распространения огня было уничтожено имущество жителей деревни, одна женщина погибла, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба СК по Забайкальскому краю сообщила, что завершено следствие по уголовному делу против бывшего заместителя мэра Читы Андрея Галиморданова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями и халатности. По данным следствия, в период с 2009 по 2017 год обвиняемый блокировал признание 19 многоквартирных домов в Чите аварийными. Вместо этого Галиморданов признавал их подлежащими капитальному ремонту. В результате более 170 жителей не были расселены в пригодное жилье. Экс-чиновник частично признал вину.