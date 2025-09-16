Празднование Дня города в Москве
Лавров раскрыл, как США относятся к участию их певца на «Интервидении»

Лавров: власти США не против участия своего исполнителя в «Интервидении»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Власти США не были против участия американского певца в музыкальном конкурсе «Интервидение», заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что Вашингтон считает это частным делом того или иного исполнителя, передает корреспондент NEWS.ru.

Администрация Соединенных Штатов не возражала, но сказала, что пусть это будет частным делом того или иного исполнителя, — сказал Лавров.

Ранее Лавров выразил надежду на то, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» станет ежегодным. По его словам, страну проведения следующего конкурса, скорее всего, удастся объявить вскоре после финала.

В свою очередь первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что «Интервидение» могут посмотреть более 4 млрд зрителей из разных стран. Именно столько человек проживают в 23 странах — участницах конкурса, объяснил он.

10-й конкурс песни «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. Главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей. Победители конкурса будут определены членами международного жюри.

