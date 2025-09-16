Греция впервые с 2022 года пошла навстречу россиянам Pronews.gr: Греция и Франция отказались от визовых ограничений для россиян

Греция впервые с 2022 года заблокировала решение ЕС, направленное против России, сообщает портал pronews.gr. Вместе с Италией, Испанией, Францией и Венгрией страна отказалась ограничивать выдачу виз россиянам, опасаясь ущерба для туристической отрасли.

Российские туристы тратят в среднем €1300 (127 тысяч рублей) в день, в то время как среднестатистический турист тратит €567 (57 тысяч рублей). До 2015 года они тратили около €900 (88 тысяч рублей), а среднестатистический турист — €600 (58 тысяч рублей), — говорится в публикации.

Отказ от введения ограничений касается долгосрочных виз и защищает интересы как туристической отрасли, так и российской общины в Греции. Издание также отмечает, что в ответ Россия может ввести аналогичные меры для греков, что ударит по экспорту и усложнит торговые отношения.

Ранее еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер заявил, что ЕС не обладает правовыми механизмами для полного запрета выдачи туристических виз гражданам России. Он также отметил, что количество выданных шенгенских виз россиянам сократилось с 4 млн до 500 тысяч в год, но некоторые государства ЕС продолжают увеличивать их выдачу.