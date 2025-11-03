Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 10:20

В Европе неожиданно отреагировали на слова Трампа о Tomahawk для Украины

Политик Мема: Украине повезло, что Трамп воздержался от поставок Tomahawk

Крылатая ракета Tomahawk Крылатая ракета Tomahawk Фото: Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

Украине повезло, что президент США Дональд Трамп намерен воздержаться от поставок Tomahawk, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети Х. По его словам, в противном случае Киев столкнулся бы с резкой реакцией Москвы на поставки дальнобойных ракет.

Президент Трамп заявил, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, несмотря на заявления Пентагона о готовности их предоставить. Если бы это произошло, то США были бы напрямую вовлечены в конфликт, — считает он.

Ранее Трамп выступил с заявлением относительно возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. На прямой вопрос о планируемых поставках американский лидер дал отрицательный ответ.

До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что вопрос поставок Tomahawk Украине окончательно закрыт в связи с серьезными последствиями для самих США. Он подчеркнул, что современные российские системы ПВО способны эффективно перехватывать эти ракеты, а в случае их применения последует мощный ответный удар.

