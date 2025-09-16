Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 10:34

Стало известно, при каких болезнях противопоказана сдобная выпечка

Гастроэнтеролог Кашух: при заболеваниях ЖКТ надо отказаться от сдобных пирогов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пациентам с хроническими заболеваниями пищеварения и метаболическими нарушениями лучше отказаться от традиционных сдобных пирогов, особенно в период обострения, сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, которые передает РИАМО, также речь идет о людях с диагностированным сахарным диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми патологиями.

Полностью отказаться от традиционных сладких и жирных пирогов, таких как сдобные изделия с масляным кремом и песочные корзинки, следует в период обострения заболеваний пищеварения (панкреатит, холецистит), — сказала Кашух.

Ранее заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева заявила, что аспирин способен спровоцировать развитие гастрита и язвы желудка. Также, по ее словам, этот препарат при бесконтрольном приеме раздражает слизистую желудка, в результате чего могут возникнуть кровотечения.

врачи
Россия
здоровье
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский раскрыл условия принятия «трудных решений»
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.