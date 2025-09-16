Стало известно, при каких болезнях противопоказана сдобная выпечка Гастроэнтеролог Кашух: при заболеваниях ЖКТ надо отказаться от сдобных пирогов

Пациентам с хроническими заболеваниями пищеварения и метаболическими нарушениями лучше отказаться от традиционных сдобных пирогов, особенно в период обострения, сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, которые передает РИАМО, также речь идет о людях с диагностированным сахарным диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми патологиями.

Полностью отказаться от традиционных сладких и жирных пирогов, таких как сдобные изделия с масляным кремом и песочные корзинки, следует в период обострения заболеваний пищеварения (панкреатит, холецистит), — сказала Кашух.

