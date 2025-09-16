Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 11:47

«Прекрасно знали»: Лавров об армянах на «Интервидении»

Лавров: Россия была бы рада армянским музыкантам на «Интервидении»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российская сторона была бы рада увидеть артистов из Армении на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию. При этом глава МИД отметил, что Еревану известна позиция Москвы, передает корреспондент NEWS.ru.

Армянские друзья прекрасно знали, что конкурс проводится. Вопрос о том, почему среди участников [«Интервидения»] нет представителей армянской культуры — он не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе, конечно, и наших армянских друзей, — сказал министр.

Лавров также выразил надежду на то, что «Интервидение» станет ежегодным событием. По его словам, страну проведения следующего конкурса, скорее всего, удастся объявить вскоре после финала.

В ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что Россия будет отходить от использования термина «недружественные страны». По его словам, недружественными могут быть только правительства.

Как отметил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, «Интервидение» отличается от Евровидения отказом от навязывания нетрадиционных ценностей. Задача мероприятия — показать творческое многообразие участников.

МИД РФ
Сергей Лавров
Интервидение
музыканты
артисты
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.