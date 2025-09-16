«Прекрасно знали»: Лавров об армянах на «Интервидении» Лавров: Россия была бы рада армянским музыкантам на «Интервидении»

Российская сторона была бы рада увидеть артистов из Армении на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию. При этом глава МИД отметил, что Еревану известна позиция Москвы, передает корреспондент NEWS.ru.

Армянские друзья прекрасно знали, что конкурс проводится. Вопрос о том, почему среди участников [«Интервидения»] нет представителей армянской культуры — он не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе, конечно, и наших армянских друзей, — сказал министр.

Лавров также выразил надежду на то, что «Интервидение» станет ежегодным событием. По его словам, страну проведения следующего конкурса, скорее всего, удастся объявить вскоре после финала.

В ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что Россия будет отходить от использования термина «недружественные страны». По его словам, недружественными могут быть только правительства.

Как отметил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, «Интервидение» отличается от Евровидения отказом от навязывания нетрадиционных ценностей. Задача мероприятия — показать творческое многообразие участников.