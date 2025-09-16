Празднование Дня города в Москве
Готовлю яблочный сок на зиму так, что магазинный и рядом не стоит

Ароматный и полезный напиток, приготовленный своими руками, способен стать настоящим украшением зимнего стола. Заготовка яблочного сока на зиму позволяет сохранить всю свежесть и природную сладость фруктов, наполняя каждый бокал витаминами и энергией. Такой способ консервирования удобен тем, что он сохраняет натуральный вкус, не требует сложных ингредиентов и подходит даже для больших урожаев.

Для приготовления сока используют спелые и сочные яблоки. Лучше всего подходят сладкие сорта, но можно взять и кислые, если хочется более насыщенного вкуса. На 3 килограмма яблок берут 200 граммов сахара и примерно 1 литр воды. Количество сахара можно регулировать, исходя из сорта и личных предпочтений, ведь чем слаще плоды, тем меньше подсластителя требуется.

Яблоки тщательно моют, удаляют сердцевину и нарезают дольками. Затем пропускают их через соковыжималку или измельчают блендером, а полученную массу отжимают через марлю. Свежевыжатый сок процеживают, переливают в кастрюлю, добавляют воду и сахар. Смесь ставят на медленный огонь и доводят до кипения, но не кипятят долго, чтобы сохранить витамины. Важно снять пенку, которая появляется в процессе нагрева.

Готовый горячий сок разливают по стерилизованным банкам или бутылкам, плотно закрывают крышками и переворачивают вверх дном до остывания. Благодаря такому способу яблочный сок на зиму сохраняет свежий вкус и может храниться несколько месяцев при комнатной температуре или в прохладном месте.

Ранее мы опубликовали рецепт заправки для щей.

сок
напитки
яблоки
домашние заготовки
