16 сентября 2025 в 13:14

История о «кровавом» похищении челябинского подростка дошла до Бастрыкина

Бастрыкину доложат о расследовании похищения и избиения челябинского подростка

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главе СК Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о похищении челябинского подростка, которое произошло еще в апреле этого года, сообщила пресс-служба ведомства. Мальчика на машине увезли в гараж и избили, требуя деньги. Следователи после вмешательства Бастрыкина возбудили уголовное дело.

Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении подростка в Челябинске, — сказано в сообщении.

Ранее мальчик рассказал, что следователи не возбуждали уголовное дело, в связи с чем он и его родители при помощи юриста «Русской общины» подали многочисленные жалобы. По словам юноши, похитителей не привлекли к ответственности, в связи с чем есть угроза его жизни.

По данным «Русской общины», против мальчика использовали пневматическое оружие. В организации нападавших называют маргиналами. Кроме того, похитители после обращения семьи в полицию угрожали, что «найдут и порешают» его в случае, если заявление не будет отозвано.

Ранее в Амурской области четверо злоумышленников обманом выманили инвалида, после чего избили его, угрожая пистолетом, и похитили 25 тысяч рублей. Всех подозреваемых задержали.

Александр Бастрыкин
СК РФ
похищения
подростки
избиения
вымогательства
Челябинск
