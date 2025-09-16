В МЧС назвали количество обезвреженных на Курщине бомб с 2024 года

В МЧС назвали количество обезвреженных на Курщине бомб с 2024 года МЧС: с 2024 года в Курской области было обезврежено более 14 тысяч бомб

Специалисты МЧС России с августа 2024 года обезвредили более 14,3 тысячи взрывоопасных предметов и привели в порядок 562 гектара приграничной территории Курской области, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. Там уточнили, что специалисты обследуют сельхозугодья, населенные пункты, дороги и прилегающие участки.

Сводный пиротехнический отряд МЧС России с 10 августа 2024 года обезвредил свыше 14 300 взрывоопасных предметов, очистил 562 гектара приграничной территории, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что восемь жителей Курской области вернулись в Россию с Украины в рамках нового обмена. Их незаконно удерживали на контролируемой Киевом территории. Вскоре курян доставят домой.

Кроме того, житель Суджи Илья Белокрылов сообщил, что Украина оформила для жителей курского приграничья поддельные документы о якобы самовольном пересечении границы. Белокрылов вернулся в столицу региона после более полугода в плену. Речь идет о тех, кого насильно вывезли в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже.