Врачи зафиксировали рекордно долгий случай COVID-19

В США зарегистрирован самый продолжительный случай течения коронавирусной инфекции, сообщили авторы исследования в научном издании The Lancet Microbe. Пациент с ослабленным иммунитетом являлся носителем вируса на протяжении 776 дней вплоть до своей смерти.

Речь идет о 41-летнем мужчине с диагностированным ВИЧ, который не проходил необходимую антиретровирусную терапию. Из-за подавленного состояния иммунной системы его организм не мог очиститься от патогена, что привело к хронической форме заболевания.

За время нахождения в организме вирус SARS-CoV-2 накопил свыше 50 мутаций, часть из которых совпадала с изменениями, характерными для варианта «омикрон». Сформировавшийся уникальный штамм не передался другим людям, поскольку был максимально адаптирован к специфическим условиям конкретного носителя.

Причиной летального исхода, по мнению медиков, стала не коронавирусная инфекция, а основное заболевание. Тем не менее за два дня до смерти пациента результаты его ПЦР-тестирования все еще оставались положительными.

До этого в медицинской практике уже описывались случаи сверхдлительного течения COVID-19 у иммунокомпрометированных больных. В Нидерландах был задокументирован инфекционный эпизод продолжительностью 613 дней, а в Великобритании — 505 дней.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в России резко выросло число заболевших ОРВИ — на 63,8%, заразились более 696 тысяч человек. Среди школьников количество заболевших увеличилось вдвое. В Роспотребнадзоре связывают это с окончанием отпускного сезона и возвращением детей в учебные коллективы.