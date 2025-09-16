Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам дали советы, как правильно хранить лекарства в доме

Фармацевт Беспалов: лекарства не нужно хранить рядом с отопительными приборами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не рекомендуется хранить лекарства вблизи отопительных приборов или в местах с высокой температурой, заявил LIFE.ru эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. Лучше оставлять медикаменты в герметичной упаковке в условиях, где сухо и нет солнечного света.

На каждой упаковке лекарственного препарата есть указание условий хранения. Некоторые препараты требуют специальных условий, например хранения при пониженной температуре — в холодильнике. Для герметично запакованных таблеток в блистерах влажность в бытовых условиях не является критической: проблем возникнуть не должно, отметил Беспалов.

По его словам, главное при хранении медикаментов — поддерживать рекомендуемый температурный режим, а также следить за герметичностью упаковки. Для капсул, хранящихся в насыпных банках, важно обеспечить плотное прилегание крышки.

Ранее невролог Анна Копцева посоветовала выпить лекарство в самом начале приступа мигрени. Врач подчеркнула, что важно не терпеть боль. Во время мигрени также стоит уйти в тихое и темное помещение и приложить к голове холодный компресс.

