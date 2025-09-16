Уголовное дело в отношении Юрия Дудя передали в суд

Уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Журналиста обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Обвинительное заключение было утверждено Басманной межрайонной прокуратурой.

Направлено в суд уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя. <…> Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах), — говорится в сообщении.

Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом блогер продолжил распространять в одном из мессенджеров материалы без соответствующей плашки. В отношении журналиста заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее сообщалось, что финансовые показатели зарубежной компании Дудя за прошлый год оказались значительно ниже, чем в России. Согласно полученным данным, выручка его испанской фирмы Butovo Production SL составила €751 тыс. (более 70,7 млн рублей), что почти в два раза меньше заработка в РФ за 2021 год.