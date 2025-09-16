Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 10:23

Стало известно, сколько соискателей старше 45 лет ищут работу

Число соискателей старше 45 лет летом 2025-го выросло в 1,5 раза на рынке труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На российском рынке труда наблюдается рост числа соискателей старше 45 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование. Летом 2025 года количество резюме от этой возрастной группы на платформе «Авито Работа» оказалось в полтора раза выше, чем годом ранее.

Кандидаты в возрасте от 45 до 64 лет в среднем указывают свои зарплатные ожидания на уровне 70 тысяч рублей в месяц. Среди соискателей старше 65 лет число резюме увеличилось на 48%, их ожидания составляют около 50 тысяч рублей.

Наиболее востребованными профессиями среди кандидатов от 45 до 65 лет оказались фасовщик, оператор call-центра, мерчандайзер, кассир и помощник руководителя. Для соискателей старше 65 лет наиболее актуальны вакансии охранника, упаковщика, няни, инженера и водителя категории B.

Руководитель направления «Авито Работа» Наталья Юматова посоветовала соискателям старше 45 лет, ищущим работу или планирующим сменить сферу деятельности, подходить к поиску максимально осознанно. Она подчеркнула важность выбора проверенных компаний и тщательного изучения отзывов о потенциальных работодателях.

Ранее карьерный консультант Зилина Султанова заявила, что снизить риск увольнений осенью поможет обратная связь работодателя с сотрудником. По ее словам, после летнего отпуска многие переосмысливают карьеру и им нужна поддержка со стороны компании.

соискатели
рынок труда
работодатели
кандидаты
возраст
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.