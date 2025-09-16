Стало известно, сколько соискателей старше 45 лет ищут работу

На российском рынке труда наблюдается рост числа соискателей старше 45 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование. Летом 2025 года количество резюме от этой возрастной группы на платформе «Авито Работа» оказалось в полтора раза выше, чем годом ранее.
Кандидаты в возрасте от 45 до 64 лет в среднем указывают свои зарплатные ожидания на уровне 70 тысяч рублей в месяц. Среди соискателей старше 65 лет число резюме увеличилось на 48%, их ожидания составляют около 50 тысяч рублей.
Наиболее востребованными профессиями среди кандидатов от 45 до 65 лет оказались фасовщик, оператор call-центра, мерчандайзер, кассир и помощник руководителя. Для соискателей старше 65 лет наиболее актуальны вакансии охранника, упаковщика, няни, инженера и водителя категории B.
Руководитель направления «Авито Работа» Наталья Юматова посоветовала соискателям старше 45 лет, ищущим работу или планирующим сменить сферу деятельности, подходить к поиску максимально осознанно. Она подчеркнула важность выбора проверенных компаний и тщательного изучения отзывов о потенциальных работодателях.
Ранее карьерный консультант Зилина Султанова заявила, что снизить риск увольнений осенью поможет обратная связь работодателя с сотрудником. По ее словам, после летнего отпуска многие переосмысливают карьеру и им нужна поддержка со стороны компании.