Идеальная солянка в банках: готовим на зиму по лучшему рецепту

Идеальная солянка в банках: готовим на зиму по лучшему рецепту

Соберите на кухне необходимые компоненты: сочная белокочанная капуста (1 кг), сладкая морковь (600 г), репчатый лук (600 г), спелые помидоры (600 г), соль (1 ст. л.), сахар (2 ч. л.), ароматное растительное масло (200 мл), уксус 9% (40 мл), душистый перец горошком (6 шт.).

Приступаем к кулинарному волшебству! Тщательно ополосните все овощи прохладной водой. Морковку и луковицы освободите от кожуры и снова ополосните. Капустный кочан преобразуйте в тонкую соломку. Лук нашинкуйте изящными полукольцами, а морковь превратите в стружку с помощью крупной терки. Сделайте на помидорах крестообразные надрезы, обдайте их кипятком и через полминуты снимите кожицу. Мякоть нарежьте аккуратными кубиками.

В массивную посуду (идеально подойдет чугунный казан) налейте масло, отправьте туда все нарезанные овощи, посыпьте солью и сахаром. Бережно перемешайте содержимое. Томите будущую солянку под крышкой на тихом огне 2 часа, изредка помешивая. Заранее простерилизуйте банки и крышки любым удобным методом. На финише приготовления дополните заготовку перцем и уксусом.

Обжигающе горячее овощное ассорти немедля расфасуйте по стерильным банкам, герметично закатайте, переверните и создайте эффект термоса, укутав плотным пледом до утра. После полного остывания отправьте запасы в кладовую для долгосрочного хранения.

Ранее мы поделились рецептом заливного пирога с капустой.