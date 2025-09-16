Китайские подростки получили миллионный штраф за справление нужды в суп Jornal de Notícias: суд в КНР оштрафовал подростков, которые помочились в суп

Два 17-летних подростка в Шанхае приговорены к крупному денежному штрафу за антисанитарный инцидент в кафе. Молодые люди помочились в кастрюлю с супом, после чего разместили видео своего поступка в социальных сетях, сообщает Jornal de Notícias.

Штраф составляет 130 000 юаней (1,5 млн рублей) за уборку и замену материалов и еще 2,07 млн юаней (24,5 млн рублей) за потерю дохода, ущерб репутации и судебные издержки, — говорится в материале.

Суд установил, что подростки совершили умышленные действия, нанесшие значительный ущерб имуществу и деловой репутации заведения общественного питания. Видеозапись с противоправными действиями была сознательно распространена в интернете, что привело к широкому общественному резонансу.

Особенностью данного судебного решения стало то, что финансовую ответственность за действия несовершеннолетних правонарушителей несут их родители. Судьи отметили, что подростки полностью осознавали возможные социальные последствия распространения видео, но осознанно допустили его публикацию.

