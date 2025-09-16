В Турции задержали сценаристку популярного во всем мире сериала Сценаристку сериала «Клюквенный шербет» Гентем задержали в Турции

В Турции задержана сценаристка популярного сериала «Клюквенный шербет» (Kızılcık Şerbeti) Мерве Гентем после скандала с одной из сцен нового сезона. Турецкий Верховный совет по радио и телевидению (RTÜK) постановил удалить спорный фрагмент со всех онлайн-платформ из-за многочисленных жалоб зрителей, сообщил портал T24.

Четвертый сезон сериала, стартовавший 12 сентября на телеканале Show TV, спровоцировал волну возмущения среди зрителей. Многие поклонники сочли любовную линию между главными персонажами «аморальной» и начали кампанию в социальных сетях с требованием прекратить показ.

Верховный совет, особенно в «Год семьи», не будет оставаться равнодушным к любому контенту, который может нанести ущерб структуре турецкой семьи и общественным ценностям, и будет решительно принимать необходимые меры, — указал глава RTÜK Эбубекир Шахин.

Адвокат сценаристки Мерве Гентем сообщил, что точные основания для задержания его клиентки пока не ясны. По предварительной информации, инцидент может быть связан с цитатой из другого сериала четырехлетней давности. В частности, героиня рассуждала, что «не испытывает дискомфорта от того, что занимается сексом за деньги».

