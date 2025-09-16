Празднование Дня города в Москве
В Турции задержали сценаристку популярного во всем мире сериала

Сценаристку сериала «Клюквенный шербет» Гентем задержали в Турции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Турции задержана сценаристка популярного сериала «Клюквенный шербет» (Kızılcık Şerbeti) Мерве Гентем после скандала с одной из сцен нового сезона. Турецкий Верховный совет по радио и телевидению (RTÜK) постановил удалить спорный фрагмент со всех онлайн-платформ из-за многочисленных жалоб зрителей, сообщил портал T24.

Четвертый сезон сериала, стартовавший 12 сентября на телеканале Show TV, спровоцировал волну возмущения среди зрителей. Многие поклонники сочли любовную линию между главными персонажами «аморальной» и начали кампанию в социальных сетях с требованием прекратить показ.

Верховный совет, особенно в «Год семьи», не будет оставаться равнодушным к любому контенту, который может нанести ущерб структуре турецкой семьи и общественным ценностям, и будет решительно принимать необходимые меры, — указал глава RTÜK Эбубекир Шахин.

Адвокат сценаристки Мерве Гентем сообщил, что точные основания для задержания его клиентки пока не ясны. По предварительной информации, инцидент может быть связан с цитатой из другого сериала четырехлетней давности. В частности, героиня рассуждала, что «не испытывает дискомфорта от того, что занимается сексом за деньги».

Ранее психотерапевт Марина Докучаева заявила, что просмотр сериалов «залпом» может сломать жизненный график человека. Кроме того, это способно привести к зависимости, понизить зрение и вызвать другие проблемы со здоровьем.

