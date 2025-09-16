Трамп объявил войну Соросу: что известно, при чем здесь Россия

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабного расследования деятельности миллиардера и финансиста Джорджа Сороса и подконтрольных ему организаций. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, момент для публичных обвинений в адрес предпринимателя выбран неслучайно. Почему кампания против Сороса начинается именно сейчас, за что инвестора называют рептилоидом и есть ли у Трампа шанс уничтожить его империю — в материале NEWS.ru.

Что сказал Трамп о Соросе

Трамп в интервью Fox News допустил, что его администрация может начать расследование в отношении Сороса и его семьи. По словам американского лидера, деятельность финансиста подпадает под закон RICO — документ, принятый в октябре 1970 года и направленный на борьбу с организованной преступностью. Он также известен как «закон против мафии» и позволяет преследовать лидеров преступных организаций как за отдельные правонарушения, так и за причастность к групповым.

Глава США отметил, что Сорос и его сын Алекс могут быть замешаны в финансировании «насильственных протестов» по всей территории Штатов и попытках дестабилизировать политическую ситуацию в стране. «Сорос стоит за финансированием, обучением и радикализацией молодежи, подогревая террор и экстремизм», — пояснил республиканец. Он также назвал Сороса психопатом и обвинил его окружение в нанесении «огромного ущерба Америке».

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru обратил внимание на то, что время для обвинений в адрес Сороса было выбрано неслучайно.

«Совпали сразу несколько причин — начиная с противоречий крупных финансовых и промышленных групп, которые стоят за демократами и республиканцами, и заканчивая личной местью Трампа. Думаю, все знают, сколько крови ему попили „радикальные левые“ — причем в буквальном смысле слова, если вспомнить покушение [летом 2024 года]. Сейчас, после убийства активиста Чарли Кирка, для сведения счетов наступил удачный момент», — уверен парламентарий.

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кому Сорос перешел дорогу в США

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что причин для давления на Сороса со стороны Трампа более чем достаточно. Американист Малек Дудаков отметил, что фонды финансиста тратят большие деньги как на дестабилизацию обстановки в США, так и на создание проблем для республиканской администрации.

«Фонды Сороса-старшего и его сына Алекса, которому он передал управление, спонсируют множество левых и либеральных НКО, таких как антифа и BLM (движение Black Lives Matter. — NEWS.ru). А те, по сути, занимаются террором против сторонников Трампа и организуют протестные акции», — утверждает собеседник.

Американский предприниматель Илон Маск сравнивал Сороса с Магнето из киновселенной Marvel. Этот герой одержим идеей превосходства мутантов над обычными людьми. Военный эксперт Александр Собянин в беседе с NEWS.ru напомнил: люди, лично общавшиеся с Соросом, отмечали странности в его поведении.

«Они говорили, что он — будто не человек: немигающие глаза, отсутствие эмоций и мимики, живое воплощение конспирологических теорий про рептилоидов. Его сын успешно подхватил руководство проектами отца, но для „рептилоида“ у него есть большой недостаток — не хватает той злобы к людям, что есть у Сороса-старшего», — подчеркнул собеседник.

При этом структуры Сороса продолжают вести себя в США так, словно они на чужой территории, где необходимо организовать системное многоуровневое сопротивление действующему правительству и политическому режиму в целом, добавил Собянин.

«И в США, и по всему миру, в том числе и в России, велась широкая работа среди журналистов. Создавались неправительственные организации, молодежные и политические объединения, организации меньшинств всех видов (расовых, национальных, половых, поведенческих). Создавалась низовая база из людей, которые мыслят иной идеологией, живут в иной картине мира, придерживаются других ценностей и поведения, чем основное население соответствующих стран», — указал эксперт.

Результатом этой работы стало формирование системы, укрепившей доминирование транснациональных корпораций и мировых банков над государственными структурами, сказал эксперт.

Джордж Сорос Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сможет ли Трамп победить Сороса

Главный вопрос сейчас заключается в том, сможет ли кампания Трампа нанести реальный удар по структурам Сороса, считает Малек Дудаков.

«Расследование может затянуться, а суды далеко не всегда встанут на его сторону. Тем не менее создание проблем для Сороса, безусловно, может смягчить жесткое давление на Трампа внутри Америки», — допустил американист.

Миронов полагает, что удар по Соросу затронет и другие мощные либеральные кланы. «Расследование — это часть большой кампании Трампа против либералов и американского глубинного государства, как его называют в США», — считает депутат.

Однако разрушить эту систему будет очень непросто, учитывая влиятельность и финансовую обеспеченность структур Сороса, подчеркнул лидер СРЗП.

«Затормозить, заблокировать на какое-то время их деятельность — возможно. Но не уничтожить. Потому что судиться в американских судах можно до бесконечности, да и демократы в конгрессе будут активно вставлять палки в колеса трамповскому правосудию», — добавил он.

Впрочем, России внутриамериканские разборки в любом случае на руку, уверен Миронов.

«Чем больше в США заняты внутренними противоречиями, тем меньше они будут лезть к нам. А как Сорос и компания умеют влезать, мы хорошо знаем на примере многих стран. Напомню, деятельность „соросят“ в России признана нежелательной, а значит, гнали и будем гнать их отсюда поганой метлой», — резюмировал политик.

