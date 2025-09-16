День Домны Доброродной: к чему катается собака и клубочится кот 16 сентября

16 сентября по народному календарю отмечается День Домны Доброродной, связанный с памятью мученицы Домны Никомидийской. В этот день существуют особые традиции, запреты и погодные приметы, основанные на многовековых наблюдениях.
Погодные приметы на 16 сентября
Красный закат предвещает скорые холода и заморозки.
Гром 16 сентября сулит теплую и сухую осень.
Дождь после обеда указывает на затяжное ненастье.
Теплый солнечный день предсказывает позднюю весну.
Утренний туман, быстро рассеивающийся, обещает ясную погоду.
Приметы по поведению животных и птиц в День Домны Доброродной
Ласточки низко летают — к дождю, так как насекомые опускаются ниже из-за влажности.
Воробьи купаются в песке или сидят нахохлившись — предвестник ненастья.
Собаки едят траву или катаются по земле — к дождю.
Кошка сворачивается клубком — к похолоданию, а спит на спине — к потеплению.
Вороны громко каркают стаей — к морозу.
Что нельзя делать 16 сентября по народным поверьям
Ссориться и сквернословить — это может вернуться негативом.
Поднимать деньги с пола — это может навлечь финансовые проблемы.
Играть свадьбы или свататься — союз может оказаться несчастливым.
Ходить в лес за грибами — особенно девушкам, чтобы не заблудиться.
Часто смотреться в зеркало — это может привлечь нечистую силу.
Что нужно сделать обязательно в День Домны Доброродной
Избавиться от старых вещей — раздать нуждающимся или сжечь вместе с картофельной ботвой для благополучия.
Повесить старые лапти на ворота или на плетень вокруг огорода — это защищает от сглаза.
Принять теплую ванну или посетить баню — для здоровья и гармонии.
Заготовить капусту на зиму — традиция, обеспечивающая достаток.
Провести уборку дома — это привлекает удачу и счастье.
Следование этим приметам и обычаям, по народным верованиям, помогает обеспечить благополучие, здоровье и защиту от негатива.
