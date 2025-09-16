Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 00:45

День Домны Доброродной: к чему катается собака и клубочится кот 16 сентября

День Домны Доброродной: к чему катается собака и клубочится кот 16 сентября

16 сентября по народному календарю отмечается День Домны Доброродной, связанный с памятью мученицы Домны Никомидийской. В этот день существуют особые традиции, запреты и погодные приметы, основанные на многовековых наблюдениях.

Погодные приметы на 16 сентября

  • Красный закат предвещает скорые холода и заморозки.

  • Гром 16 сентября сулит теплую и сухую осень.

  • Дождь после обеда указывает на затяжное ненастье.

  • Теплый солнечный день предсказывает позднюю весну.

  • Утренний туман, быстро рассеивающийся, обещает ясную погоду.

Приметы по поведению животных и птиц в День Домны Доброродной

  • Ласточки низко летают — к дождю, так как насекомые опускаются ниже из-за влажности.

  • Воробьи купаются в песке или сидят нахохлившись — предвестник ненастья.

  • Собаки едят траву или катаются по земле — к дождю.

  • Кошка сворачивается клубком — к похолоданию, а спит на спине — к потеплению.

  • Вороны громко каркают стаей — к морозу.

Что нельзя делать 16 сентября по народным поверьям

  • Ссориться и сквернословить — это может вернуться негативом.

  • Поднимать деньги с пола — это может навлечь финансовые проблемы.

  • Играть свадьбы или свататься — союз может оказаться несчастливым.

  • Ходить в лес за грибами — особенно девушкам, чтобы не заблудиться.

  • Часто смотреться в зеркало — это может привлечь нечистую силу.

Что нужно сделать обязательно в День Домны Доброродной

  • Избавиться от старых вещей — раздать нуждающимся или сжечь вместе с картофельной ботвой для благополучия.

  • Повесить старые лапти на ворота или на плетень вокруг огорода — это защищает от сглаза.

  • Принять теплую ванну или посетить баню — для здоровья и гармонии.

  • Заготовить капусту на зиму — традиция, обеспечивающая достаток.

  • Провести уборку дома — это привлекает удачу и счастье.

Следование этим приметам и обычаям, по народным верованиям, помогает обеспечить благополучие, здоровье и защиту от негатива.

Ранее мы поделились церковным календарем на 2025/26 год.

народные приметы
приметы
поверья
сентябрь
погода
Екатерина Метелева
Е. Метелева
