День Домны Доброродной: к чему катается собака и клубочится кот 16 сентября

16 сентября по народному календарю отмечается День Домны Доброродной, связанный с памятью мученицы Домны Никомидийской. В этот день существуют особые традиции, запреты и погодные приметы, основанные на многовековых наблюдениях.

Дождь после обеда указывает на затяжное ненастье.

Кошка сворачивается клубком — к похолоданию, а спит на спине — к потеплению.

Собаки едят траву или катаются по земле — к дождю.

Воробьи купаются в песке или сидят нахохлившись — предвестник ненастья.

Ласточки низко летают — к дождю, так как насекомые опускаются ниже из-за влажности.

Ссориться и сквернословить — это может вернуться негативом.

Поднимать деньги с пола — это может навлечь финансовые проблемы.

Играть свадьбы или свататься — союз может оказаться несчастливым.

Ходить в лес за грибами — особенно девушкам, чтобы не заблудиться.