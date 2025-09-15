Синоптик назвала неочевидную причину аномально теплых зим в Москве Синоптик Позднякова: высотная застройка может быть причиной теплых зим в Москве

Высотная застройка может быть одной из причин аномально теплых зим в российской столице, заявила в разговоре с NEWS.ru научный руководитель Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в последние годы наблюдается тренд на рост температур в холодный сезон. Она отметила, что вертикальные поверхности «впитывают» солнечные лучи и обогревают город.

Может быть, это влияние смены рельефа: городская застройка становится более высотной, больше вертикальных поверхностей, которые принимают зимние солнечные лучи и нагревают город. Либо сказывается общая тенденция потепления климата в Северном полушарии, — пояснила Позднякова.

Она предположила, что предстоящие зимы в Москве либо станут еще теплее, либо будут соответствовать изменившейся с учетом глобального роста температур норме.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил, что теплая погода в европейской части России сохранится до среды, 17 сентября. В последующие дни к Москве подойдет атмосферный фронт, который принесет похолодание и проливные дожди.