Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 02:01

Китайские электровелосипеды и обувь конфисковали в Греции

Прокуратура ЕС конфисковала контейнеры с китайскими товарами в Греции

Ретимнон, Греция Ретимнон, Греция Фото: BAO/imageBROKER.com/Global Look Press

Европейская прокуратура провела крупнейшую в истории ЕС операцию по конфискации товаров в греческом порту Пирей. В ходе рейда было изъято 2435 морских контейнеров с продукцией китайского производства, сообщает издание Politico.

Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея, — указано в сообщении.

Конфискованные контейнеры в основном содержали электровелосипеды, текстильные изделия и обувь. Шести лицам предъявлены обвинения в участии в преступной схеме, связанной с незаконным оборотом китайских товаров на территории Европейского союза.

Данная операция стала результатом расследования масштабных таможенных нарушений. По оценкам следствия, в результате незаконной деятельности бюджеты стран-членов ЕС недополучили около $800 млн (66 млрд рублей) таможенных платежей и налога на добавленную стоимость.

Ранее сообщалось, что в московском «Горбушкином дворе» прошел масштабный рейд, в рамках которого было изъято 4,8 тыс. единиц техники. Среди конфиската — смартфоны, ноутбуки, планшеты и игровые приставки. Сотрудники ФТС выяснили, что товары ввезли в Россию незаконно. Также в ходе проверок на складах и распределительных центрах маркетплейсов было обнаружено более 7,5 тыс. нелегально ввезенных электроинструментов.

Евросоюз
конфискация
Китай
товары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.