Китайские электровелосипеды и обувь конфисковали в Греции Прокуратура ЕС конфисковала контейнеры с китайскими товарами в Греции

Европейская прокуратура провела крупнейшую в истории ЕС операцию по конфискации товаров в греческом порту Пирей. В ходе рейда было изъято 2435 морских контейнеров с продукцией китайского производства, сообщает издание Politico.

Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея, — указано в сообщении.

Конфискованные контейнеры в основном содержали электровелосипеды, текстильные изделия и обувь. Шести лицам предъявлены обвинения в участии в преступной схеме, связанной с незаконным оборотом китайских товаров на территории Европейского союза.

Данная операция стала результатом расследования масштабных таможенных нарушений. По оценкам следствия, в результате незаконной деятельности бюджеты стран-членов ЕС недополучили около $800 млн (66 млрд рублей) таможенных платежей и налога на добавленную стоимость.

