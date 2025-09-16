В России заявили об откате в зарплатном неравенстве к 2000 году

В 2025 году разрыв между самыми низкими и высокими зарплатами в России сократился до минимума с 2000 года — до 7,5 раза, пишут «Известия» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Отмечается, что 20% наименее оплачиваемых сотрудников получали в среднем 31 тысячу рублей, а 20% самых высокооплачиваемых — 233 тысячи.

Наибольший разрыв наблюдается в сфере персональных услуг: зарплаты различаются в 11 раз — от 23 тысяч до 260 тысяч рублей. В IT и связи — в 10 раз: от 44 тысяч до 494 тысяч рублей. Минимальная дифференциация зафиксирована в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве и ЖКХ — около пяти раз. В регионах меньше всего неравенство в Туве — 3,6 раза. Больше всего — в Москве: от 51 тысячи до 442 тысяч рублей, или в 8,7 раза.

Согласно исследованию, сокращение разрыва связано с ускоренным ростом доходов у низкооплачиваемых работников. Дефицит синих воротничков заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, подтягивая нижнюю часть распределения.

Во ВНИИ труда объяснили, что рост МРОТ также влияет на снижение неравенства. С начала 2025 года он составляет 22,4 тысячи рублей, что почти на 17% выше показателя прошлого года.

Ранее стало известно, что около 15% россиян считают, что специалисты, работающие с искусственным интеллектом, заслуживают надбавки. Треть респондентов в свою очередь полагают, что использование ИИ не влияет на зарплату.