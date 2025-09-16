В Госдуме раскрыли, как вырастут страховые пенсии в 2026 году Депутат Чаплин: при двухэтапной индексации страховые пенсии могут вырасти на 13%

С учетом двухэтапной индексации страховые пенсии в России в 2026 году могут вырасти в общей сложности на 13,1%, заявил NEWS.ru член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин. С 1 февраля выплаты увеличат на размер инфляции, которая, предположительно, составит 7,6%, отметил депутат. С 1 апреля пенсии поднимут в зависимости от доходов Соцфонда, рост которых предварительно оценивается в 5,5%, добавил он.

По предварительным оценкам, инфляция за 2025 год может составить около 7,6%, что и станет основой для февральского повышения. Что касается апрельской индексации, то здесь ориентиром может стать рост доходов Социального фонда, который предварительно оценивается в 5,5% за 2025 год, — сказал Чаплин.

По словам депутата, переход на двухэтапную индексацию позволяет более гибко учитывать как реальные инфляционные процессы, так и финансовые возможности фонда. Это важный шаг в укреплении социальных гарантий для российских пенсионеров, отметил он.

Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что в порядок индексации пенсий в 2026 году внесут изменения. Выплаты будут увеличиваться в два этапа: первый состоится 1 февраля, второй — 1 апреля. По словам Чиркова, с 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции, зафиксированный по итогам предыдущего года. Вторая индексация коснется только страховых пенсий и произойдет 1 апреля. Ее размер будет определяться исходя из доходов Социального фонда, формирующихся за счет страховых взносов, уточнил он.