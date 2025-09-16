Еврокомиссия заговорила о прекращении безвизового режима с Грузией Еврокомиссия обсуждает возможность введения санкций против Грузии

Европейская комиссия рассматривает вопрос введения санкций против Грузии, заявила на брифинге представитель ЕК Анита Хиппер. Кроме того, обсуждается потенциальная отмена безвизового режима с государством и другие ограничительные меры, передает ТАСС.

В ходе обсуждений, которые мы проводили, рассматривались и другие варианты — от санкций до приостановки безвизового режима и других мер, — сказала Хиппер.

Представитель Еврокомиссии признала, что политические контакты с Грузией были полностью прекращены. Также приостановлена вся финансовая помощь местным властям. При этом поддержка гражданскому обществу, напротив, возросла.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что 19-й пакет антироссийских санкций будет представлен, когда он будет готов. Она подчеркнула, что обсуждение этой темы продолжается.

До этого Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок. Предполагается, что задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от российской нефти.