16 сентября 2025 в 14:22

Еврокомиссия заговорила о прекращении безвизового режима с Грузией

Еврокомиссия обсуждает возможность введения санкций против Грузии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейская комиссия рассматривает вопрос введения санкций против Грузии, заявила на брифинге представитель ЕК Анита Хиппер. Кроме того, обсуждается потенциальная отмена безвизового режима с государством и другие ограничительные меры, передает ТАСС.

В ходе обсуждений, которые мы проводили, рассматривались и другие варианты — от санкций до приостановки безвизового режима и других мер, — сказала Хиппер.

Представитель Еврокомиссии признала, что политические контакты с Грузией были полностью прекращены. Также приостановлена вся финансовая помощь местным властям. При этом поддержка гражданскому обществу, напротив, возросла.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что 19-й пакет антироссийских санкций будет представлен, когда он будет готов. Она подчеркнула, что обсуждение этой темы продолжается.

До этого Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок. Предполагается, что задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от российской нефти.

