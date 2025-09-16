Юрист дала советы, что делать с ипотечной квартирой при разводе

В случае развода ипотечную квартиру лучше продать — это наиболее оптимальный вариант, заявила «Москве 24» юрист Елена Кульпина. По словам эксперта, в таком случае оставшиеся от продажи средства бывшие супруги разделят пополам.

Если обе стороны согласны на сделку, то недвижимость продается по рыночной цене, предположим, за 12 млн рублей. Часть этих денег, например 4 млн рублей, уходит в счет оплаты ипотеки. Оставшиеся средства супруги делят пополам, — объяснила Кульпина.

По ее словам, практичным решением может стать переоформление ипотечного кредита на имя одного из супругов. В этом случае единственный собственник жилья будет выплачивать второму компенсацию. Ее размер будет равен сумме, внесенной в счет погашения долга во время брака.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что заключение брачного договора перед свадьбой может защитить от действий брачных аферистов. Он отметил, что в договоре необходимо четко прописать, кто какое имущество получит в случае развода.