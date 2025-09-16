Врач рассказала об особенностях оказания первой помощи при укусе клеща

Для удаления клеща с тела следует использовать пинцет или другие специальные инструменты, заявила NEWS.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. По ее словам, после извлечения членистоногого место укуса необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить инфекцию.

Обязательно осматривайте себя. Если ни с того ни с сего после прогулки вы увидели на своем теле клеща, постарайтесь снять его аккуратно. Лучше всего использовать пинцет или всевозможные специальные инструменты, чтобы головка не осталась в коже. Поверхность укуса можно смазать каким-нибудь антисептиком, — пояснила Лапа.

По ее словам, извлеченного клеща крайне важно сохранить для последующего анализа, поместив его в закрывающуюся стеклянную или пластиковую емкость. Врач добавила, что контейнер необходимо доставить в ближайшее отделение Роспотребнадзора или Санэпиднадзора для проведения исследований.

По результатам будет понятно, принимать терапию или нет, есть боррелии или нет. Тогда уже обращаемся сначала к терапевту, и он уже направит к вирусологу. Мы спокойно можем пролечиться и уничтожить агентов, которые пытаются проникнуть в наш организм, — резюмировала Лапа.

Ранее ветеринарный врач Юлия Бубликова заявила, что если после похода в парк или лес у домашнего питомца обнаружен клещ, то его нужно удалить или обратиться за помощью к специалистам в клинику. По ее словам, членистоногие активны при плюсовой температуре и небольшом морозе, так что расслабляться еще рано.