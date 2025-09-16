Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 16:36

Российские беспилотники уничтожили технику ВСУ в Днепропетровской области

Российские дроны уничтожили два танка и зенитную установку ВСУ под Днепром

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В ходе наступательных действий в Днепропетровской области российские беспилотники уничтожили зенитную установку, два танка и несколько автомобилей противника в районе села Новопетровского, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Линза. По его словам, техника противника была уничтожена.

Техника была уничтожена. Установку зенитную уничтожили. Два танка. Три дрона-камикадзе отправили и один сбросник, — заявил Линза.

По его словам, также уничтожены два пикапа противника. Один из автомобилей использовался для снабжения, во втором находились украинские военнослужащие.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные расширяют буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга республики. По его словам, за минувшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Хорошее, Новопетровское и Сосновка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Пушилин рассказал, что российские военные «перемалывают» элитные подразделения ВСУ на Добропольском направлении. Он отметил, что противник постоянно пытается контратаковать или атаковать по отдельным позициям, но безрезультатно. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

потери ВСУ
СВО
спецоперация
Днепропетровская область
