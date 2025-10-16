IT-эксперт раскрыл, как обезопасить гаджет от взлома

Ограничение функциональности приложений обеспечит защиту гаджета от несанкционированного доступа, заявил NEWS.ru IT-эксперт Алексей Ратников. Он также рекомендовал не хранить конфиденциальную и финансовую информацию на мобильных устройствах.

С того момента, как ваш гаджет в Сети, он уязвим по определению. Вор может украсть сведения даже при выключенном телефоне. Главное — будьте трудным и неинтересным объектом для кражи. Не храните важную для вас личную и финансовую информацию в гаджете. Ограничьте возможности приложений связываться с внешними сетями в любое время и без вашего ведома. Отключите возможности мобильной передачи данных для всего, кроме известных вам мессенджеров, навигатора и по возможности банковских приложений, а также используйте домашний Wi-Fi, — отметил Ратников.

Он посоветовал минимизировать установку приложений, помимо основных от производителя, и давать им лишь необходимые разрешения на доступ к контактам, почте, местоположению, звонкам и СМС. Кроме того, по словам эксперта, при покупке гаджета стоит составить список базовых приложений, чтобы выявить незнакомые и не установленные вручную программы, упорядочив их по дате загрузки.

Отказывайтесь от согласия дать разрешения приложению, каким бы соблазнительным оно для вас ни было. Выбирайте опцию отслеживания в программах «только во время использования». Плюс обратите внимание на автозапуск и работу в фоне. Рекомендую ночью отключать передачу данных полностью. Из-за отсутствия интернета никто не сможет отследить геолокацию, — добавил Ратников.

Он подчеркнул, что если возникают обоснованные сомнения, нужно без сожалений сбросить телефон до заводских настроек. Особенно осторожным людям эксперт рекомендовал иметь второй гаджет, который связывается с основным только по Bluetooth и используется для получения критически важной информации.

Ранее IT-специалист Эльдар Муртазин заявил, что использование некачественных зарядных устройств может привести к их взрыву. По его словам, чрезмерная экономия на компонентах не только ухудшает работу и состояние устройства, но и может представлять опасность для здоровья пользователей.