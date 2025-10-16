Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 05:13

Глава ЕК впервые может по-настоящему «бросить вызов» Трампу

Euractiv: фон дер Ляйен впервые может пойти против решения администрации Трампа

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может впервые занять жесткую позицию в отношении администрации президента США Дональда Трампа, пишет издание Euractiv. Предполагается, что это произойдет в связи с предстоящим решением о поддержке соглашения ООН по сокращению выбросов парниковых газов.

Европейский союз подтвердил намерение соблюдать международные экологические договоренности. Это обещание будет сдержано, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Если эта информация подтвердится, это может стать первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов второй администрации Трампа после ряда уступок, включая недавнее торговое соглашение, по которому ЕС принял 15%-ные пошлины на большинство экспортных товаров в США, — говорится в материале.

Американская сторона ранее предупредила о возможных санкциях в отношении сторонников плана по декарбонизации морского транспорта. Подобное развитие событий знаменует возможный поворот в трансатлантических отношениях.

Ранее сообщалось, что с 2021 по 2023 год Европа потеряла €162 млрд (более 1,5 трлн рублей) из-за изменения климата. Из отчета Европейского агентства по окружающей среде следует, что экологические проблемы континента обостряются, что негативно сказывается на здоровье населения, экономике и безопасности разных стран.

