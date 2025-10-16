Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 05:37

Ученые предупредили, что на Земле может наступить катастрофа

McGill University: выбросы парниковых газов приведут к гибели прибрежных городов

Фото: NOAA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты канадского Университета Макгилла представили исследование, прогнозирующее катастрофические последствия повышения уровня моря для прибрежных городов мира. По мнению ученых, продолжающиеся выбросы парниковых газов создают реальную угрозу затопления густонаселенных прибрежных территорий, пишет McGill University.

Наиболее уязвимыми признаны регионы Африки, Юго-Восточной Азии, а также Южной и Центральной Америки. Моделирование показывает, что при повышении уровня моря на 20 метров к 2100 году могут пострадать 136 млн зданий из 840 млн, расположенных в исследуемой зоне. Под угрозой окажутся не только жилые постройки, но и портовая инфраструктура, а также объекты культурного наследия.

Профессор университета Эрик Гэлбрейт подчеркивает глобальный характер проблемы. По его словам, изменение климата затронет всех жителей планеты независимо от места проживания.

Авторы исследования отмечают, что полученные данные должны учитываться архитекторами и градостроителями при проектировании новых объектов. Кроме того, это важно при разработке мер по минимизации потенциального ущерба от надвигающейся экологической катастрофы.

Ранее сообщалось, что Калифорния столкнется с катастрофическими наводнениями библейского масштаба из-за изменения климата. Причина кроется в «атмосферных реках», узких и длинных потоках концентрированного водяного пара в атмосфере. Они ежегодно регистрируются над территорией штата и приносят дожди.

катастрофы
парниковые газы
последствия
моря
