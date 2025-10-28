Морозы в ноябре — лучший друг этого цветка: сыпьте семена прямо на обледенелую почву

Когда ноябрь укрывает землю первым ледком, самое время сеять люпины. Морозы в ноябре — лучший друг этих цветов. Они не просто не боятся холодов, а нуждаются в них для успешного прорастания.

В конце ноября, когда температура устойчиво опустится ниже нуля, рассыпьте семена люпина прямо на обледенелой почве и слегка присыпьте заранее заготовленным грунтом. Холод стратифицирует семена, разрушив твердую оболочку, и весной вы получите крепкие дружные всходы. Люпины образуют мощные кусты с резными листьями и величественными свечами соцветий всех оттенков радуги — от белоснежных и розовых до насыщенно-фиолетовых и желтых.

Эти многолетники будут годами украшать ваш сад, улучшая при этом почву благодаря способности накапливать азот. Люпины не требуют особого ухода, засухоустойчивы, цветут с июня до августа!

