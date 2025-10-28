Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 11:21

Морозы в ноябре — лучший друг этого цветка: сыпьте семена прямо на обледенелую почву

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда ноябрь укрывает землю первым ледком, самое время сеять люпины. Морозы в ноябре — лучший друг этих цветов. Они не просто не боятся холодов, а нуждаются в них для успешного прорастания.

В конце ноября, когда температура устойчиво опустится ниже нуля, рассыпьте семена люпина прямо на обледенелой почве и слегка присыпьте заранее заготовленным грунтом. Холод стратифицирует семена, разрушив твердую оболочку, и весной вы получите крепкие дружные всходы. Люпины образуют мощные кусты с резными листьями и величественными свечами соцветий всех оттенков радуги — от белоснежных и розовых до насыщенно-фиолетовых и желтых.

Эти многолетники будут годами украшать ваш сад, улучшая при этом почву благодаря способности накапливать азот. Люпины не требуют особого ухода, засухоустойчивы, цветут с июня до августа!

Ранее был назван цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.