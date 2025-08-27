Цветет до Нового года без укрытия: многолетник, который не боится снега

Если вы хотите, чтобы ваша клумба оставалась яркой до самых морозов, посадите хризантему корейскую — этот многолетник цветет до Нового года без укрытия, не боится снега и заморозков.

Его густые кусты усыпаны множеством небольших, но очень ярких цветков — от солнечно-желтых до бордовых и фиолетовых. Хризантема неприхотлива: ей нужны солнечное место, плодородная почва без застоя воды и минимальный уход — полив в засуху и подкормка весной.

Еще один стойкий вариант — очиток видный, чьи розовые или пурпурные соцветия держатся до ноября, а иногда и дольше, особенно в южных регионах. Он не боится холода, засухи и бедных почв, идеально подходит для альпийских горок. Гелениум осенний с его огненными цветами тоже продлит лето в саду до первых серьезных морозов, привлекая бабочек и пчел. Эти растения не требуют укрытия на зиму и с каждым годом становятся только пышнее!

