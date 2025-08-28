День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 05:20

Назван топ-7 фраз, выдающих абьюзера на этапе переписки

Психолог Тарибо: абьюзера в переписке выдает перекладывание ответственности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Распознать абьюзера в переписке можно по перекладыванию им ответственности на собеседника, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Тарибо. По ее словам, опасность подобных отношений кроется в том, что они развиваются постепенно и часто незаметно.

Абьюзивные отношения коварны и часто начинаются незаметно, проникая в нашу жизнь как тихий шепот сомнений. Переписка — казалось бы, безобидный способ общения, но может стать полем боя, где разворачиваются манипуляции и эмоциональное насилие. Фраза «ты слишком остро реагируешь» обесценивает чувства и заставляет сомневаться в собственной адекватности. Абьюзер перекладывает ответственность за свои действия, представляя собеседника как эмоционально нестабильного человека, — сказала Тарибо.

Она отметила, что абьюзеры часто занимаются эмоциональным шантажом и используют любовь как инструмент манипуляции, говоря: «Если бы ты меня любила, ты бы...» По словам психолога, газлайтинг: «Ты все неправильно поняла» — одна из самых опасных форм абьюза, когда воспоминания, чувства и восприятие реальности жертвы отрицаются, постепенно подрывая уверенность.

«Ты без меня ничего не добьешься», — эта фраза призвана подорвать самооценку и создать зависимость от абьюзера. «Ты должна быть благодарна мне за все», — абьюзер постоянно напоминает о своих жертвах, создавая чувство долга и вины. «Ты сама виновата», — он никогда не признает своей вины, — добавила Тарибо.

Специалист уточнила, что после оскорбительных или унизительных замечаний абьюзер обычно пытается представить их как шутку, чтобы избежать ответственности и заставить жертву почувствовать себя глупо: «Я просто шучу». По словам психолога, распознавание этих сигналов — первый шаг к защите от абьюзивных отношений.

Ранее сексолог и психолог Александра Миллер заявила, что люди привыкли считать именно женщин жертвами в отношениях, однако мужчины точно так же подвержены психологическому насилию. По ее словам, конкретно сказать, какой пол чаще страдает от этого, невозможно.

психологи
психология
отношения
советы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог развеяла миф о лечении депрессии бананами
Наказали Leopard и ударили по робокомплексу: успехи ВС РФ к утру 28 августа
«Не знаю, что страшнее»: Захарова о признании экс-главы USAID
Полиция задержала мужчину, кинувшего камень в президента Аргентины
Юрист предупредил о последствиях заклеивания номеров на припаркованном авто
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 августа
В российском регионе начался пожар на фоне атаки ВСУ
Назван топ-7 фраз, выдающих абьюзера на этапе переписки
Стали известны все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов
Россиян предупредили о серьезных побочках от популярных осенью витаминов
Карнавал, Гагарина, Чеботина: зумеры выбирают новую Примадонну
В Германии выпустили монету в честь Путина
«Какой-то ад»: ученые РАН рассказали о непонятном процессе на Солнце
Названа примерная дата начала завершения дачного сезона в России
«Будет продолжение»: названы главные признаки удачного свидания
Обломки БПЛА воспламенили локомотивное депо под Волгоградом
Нилов раскрыл, на сколько может увеличиться МРОТ в 2026 году
В Госдуме призвали проверить Шнурова после отказа помочь бойцам СВО
Юрист раскрыл, какой штраф грозит жильцам за самовольный шлагбаум во дворе
«Русский мэр» в Колумбии заявил, что его пытаются сместить из-за интриг
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Регионы

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.