Назван топ-7 фраз, выдающих абьюзера на этапе переписки

Распознать абьюзера в переписке можно по перекладыванию им ответственности на собеседника, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Тарибо. По ее словам, опасность подобных отношений кроется в том, что они развиваются постепенно и часто незаметно.

Абьюзивные отношения коварны и часто начинаются незаметно, проникая в нашу жизнь как тихий шепот сомнений. Переписка — казалось бы, безобидный способ общения, но может стать полем боя, где разворачиваются манипуляции и эмоциональное насилие. Фраза «ты слишком остро реагируешь» обесценивает чувства и заставляет сомневаться в собственной адекватности. Абьюзер перекладывает ответственность за свои действия, представляя собеседника как эмоционально нестабильного человека, — сказала Тарибо.

Она отметила, что абьюзеры часто занимаются эмоциональным шантажом и используют любовь как инструмент манипуляции, говоря: «Если бы ты меня любила, ты бы...» По словам психолога, газлайтинг: «Ты все неправильно поняла» — одна из самых опасных форм абьюза, когда воспоминания, чувства и восприятие реальности жертвы отрицаются, постепенно подрывая уверенность.

«Ты без меня ничего не добьешься», — эта фраза призвана подорвать самооценку и создать зависимость от абьюзера. «Ты должна быть благодарна мне за все», — абьюзер постоянно напоминает о своих жертвах, создавая чувство долга и вины. «Ты сама виновата», — он никогда не признает своей вины, — добавила Тарибо.

Специалист уточнила, что после оскорбительных или унизительных замечаний абьюзер обычно пытается представить их как шутку, чтобы избежать ответственности и заставить жертву почувствовать себя глупо: «Я просто шучу». По словам психолога, распознавание этих сигналов — первый шаг к защите от абьюзивных отношений.

Ранее сексолог и психолог Александра Миллер заявила, что люди привыкли считать именно женщин жертвами в отношениях, однако мужчины точно так же подвержены психологическому насилию. По ее словам, конкретно сказать, какой пол чаще страдает от этого, невозможно.