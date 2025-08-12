Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия

Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия Сексолог Миллер заявила, что психологическому насилию подвержены оба пола

Люди привыкли считать, что жертвами в отношениях, как правило, становятся женщины, однако мужчины точно также подвержены психологическому насилию, заявила «Радио 1» сексолог и психолог Александра Миллер. Она отметила, что конкретно сказать, какой пол чаще страдает от этого невозможно.

Многие женщины оговаривают мужчин и портят им репутацию, поэтому тут точно нельзя привести статистику, — уточнила Миллер.

Она также добавила, что немало психологов в России навешивают ярлыки на всех мужчин, называя их абьюзерами. Это касается даже простых бытовых ситуаций, когда партнер просит избранницу приготовить ему обед.

Александра Миллер ранее заявила, что многие абьюзеры, нарциссы и психопаты с первых минут общения начинают восхвалять избранницу, а после резко унижают ее. По ее словам, такие мужчины не только прибегают к манипуляциям, но и стремятся к контролю.