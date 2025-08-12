Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия

Люди привыкли считать, что жертвами в отношениях, как правило, становятся женщины, однако мужчины точно также подвержены психологическому насилию, заявила «Радио 1» сексолог и психолог Александра Миллер. Она отметила, что конкретно сказать, какой пол чаще страдает от этого невозможно.
Многие женщины оговаривают мужчин и портят им репутацию, поэтому тут точно нельзя привести статистику, — уточнила Миллер.
Она также добавила, что немало психологов в России навешивают ярлыки на всех мужчин, называя их абьюзерами. Это касается даже простых бытовых ситуаций, когда партнер просит избранницу приготовить ему обед.
Александра Миллер ранее заявила, что многие абьюзеры, нарциссы и психопаты с первых минут общения начинают восхвалять избранницу, а после резко унижают ее. По ее словам, такие мужчины не только прибегают к манипуляциям, но и стремятся к контролю.