12 августа 2025 в 12:48

Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия

Сексолог Миллер заявила, что психологическому насилию подвержены оба пола

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Люди привыкли считать, что жертвами в отношениях, как правило, становятся женщины, однако мужчины точно также подвержены психологическому насилию, заявила «Радио 1» сексолог и психолог Александра Миллер. Она отметила, что конкретно сказать, какой пол чаще страдает от этого невозможно.

Многие женщины оговаривают мужчин и портят им репутацию, поэтому тут точно нельзя привести статистику, — уточнила Миллер.

Она также добавила, что немало психологов в России навешивают ярлыки на всех мужчин, называя их абьюзерами. Это касается даже простых бытовых ситуаций, когда партнер просит избранницу приготовить ему обед.

Александра Миллер ранее заявила, что многие абьюзеры, нарциссы и психопаты с первых минут общения начинают восхвалять избранницу, а после резко унижают ее. По ее словам, такие мужчины не только прибегают к манипуляциям, но и стремятся к контролю.

