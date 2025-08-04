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04 августа 2025 в 13:50

Женщинам дали советы, как распознать абьюзера на этапе знакомства

Психолог Миллер заявила, что абьюзеры в общении любят восхвалять избранниц

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Абьюзеры, нарциссы и психопаты, как правило, с первых минут общения начинают восхвалять избранницу, а после резко унижают ее, заявила «Радио 1» психолог Александра Миллер. По ее словам, такие мужчины не только прибегают к манипуляциям, но и стремятся к контролю.

Если с первых минут знакомства он вам рассказывает, какого цвета должен быть маникюр, это уже звоночек. Потому что тактичный человек, который еще с вами никаких отношений не имеет, делать какие-то замечания женщине не станет. Когда мужчина начинает тотально контролировать, это говорит о том, что это будет продолжаться на протяжении всей жизни, — предупредила Миллер.

Эксперт отметила, что на первом свидании важно также обращать внимание на то, как мужчина общается с окружающими, например с обслуживающим персоналом. Она подчеркнула, что скандалы и попытки унизить людей — это красный флаг.

Психолог Дарья Яушева ранее заявила, что для спасения близких от абьюзера, который применяет физическое насилие, необходимо помочь им собрать тревожный чемоданчик. Там должны быть деньги, документы, важные вещи и адреса шелтеров. Также следует придумать кодовое слово, которое будет тайно сигнализировать об опасности.

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