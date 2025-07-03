«Тревожный чемоданчик»: психолог рассказала, как спасти близких от абьюзера

Для спасения близких от абьюзера, который применяет физическое насилие, необходимо помочь им собрать тревожный чемоданчик, где будут деньги, документы, важные вещи и адреса шелтеров, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По ее словам, также следует придумать кодовое слово, которое будет тайно сигнализировать об опасности.

Еще один важный шаг, если человек находится внутри абьюзивных отношений и есть физическое насилие, — собрать тревожный чемоданчик: иметь под рукой деньги, документы, важные вещи, адреса шелтеров. Все это должно находиться в таком месте, чтобы можно было бы быстро взять и уйти из дома. Вы можете договориться о кодовом слове, которое скажет человек, если вдруг он оказался внутри эпизода насилия, чтобы вы могли помочь, — сказала Яушева.

Она уточнила, что следует избегать давления, не обвинять жертву в слабости и не требовать немедленного разрыва отношений, так как это только усилит изоляцию и может вызвать желание защитить абьюзера. По словам Яушевой, важно не терять контакт, чтобы у человека оставался «остров безопасности». Психолог отметила, что важно поддерживать идею обращения за помощью к специалисту, в кризисный центр или на горячую линию.

Аккуратно делитесь информацией: статьями, книгами, историями других людей. Это может запустить процесс осознания. Уважайте темп, так как выход из абьюза — это процесс. Во многом это процесс возвращения себя себе, который может требовать несколько месяцев или лет. Если вы чувствуете, что человек близок к выходу и осознанию происходящего или осознает и обсуждает все как есть, говорите много раз, что он не виноват, что причина не в нем, что он достоин лучшего отношения к себе и оно возможно, — добавила Яушева.

Ранее психолог Евгения Бородина заявила, что женщины продолжают терпеть насилие в отношениях из-за глубокой эмоциональной связи с партнером. По ее словам, такие отношения представляют собой сложную смесь негативных и позитивных моментов, что затрудняет их разрыв.