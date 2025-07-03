Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 06:30

«Тревожный чемоданчик»: психолог рассказала, как спасти близких от абьюзера

Психолог Яушева: быстро сбежать от абьюзера поможет тревожный чемоданчик

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для спасения близких от абьюзера, который применяет физическое насилие, необходимо помочь им собрать тревожный чемоданчик, где будут деньги, документы, важные вещи и адреса шелтеров, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По ее словам, также следует придумать кодовое слово, которое будет тайно сигнализировать об опасности.

Еще один важный шаг, если человек находится внутри абьюзивных отношений и есть физическое насилие, — собрать тревожный чемоданчик: иметь под рукой деньги, документы, важные вещи, адреса шелтеров. Все это должно находиться в таком месте, чтобы можно было бы быстро взять и уйти из дома. Вы можете договориться о кодовом слове, которое скажет человек, если вдруг он оказался внутри эпизода насилия, чтобы вы могли помочь, — сказала Яушева.

Она уточнила, что следует избегать давления, не обвинять жертву в слабости и не требовать немедленного разрыва отношений, так как это только усилит изоляцию и может вызвать желание защитить абьюзера. По словам Яушевой, важно не терять контакт, чтобы у человека оставался «остров безопасности». Психолог отметила, что важно поддерживать идею обращения за помощью к специалисту, в кризисный центр или на горячую линию.

Аккуратно делитесь информацией: статьями, книгами, историями других людей. Это может запустить процесс осознания. Уважайте темп, так как выход из абьюза — это процесс. Во многом это процесс возвращения себя себе, который может требовать несколько месяцев или лет. Если вы чувствуете, что человек близок к выходу и осознанию происходящего или осознает и обсуждает все как есть, говорите много раз, что он не виноват, что причина не в нем, что он достоин лучшего отношения к себе и оно возможно, — добавила Яушева.

Ранее психолог Евгения Бородина заявила, что женщины продолжают терпеть насилие в отношениях из-за глубокой эмоциональной связи с партнером. По ее словам, такие отношения представляют собой сложную смесь негативных и позитивных моментов, что затрудняет их разрыв.

абьюз
психологи
отношения
советы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.