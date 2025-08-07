Живая изгородь на 20 лет без ухода: этот многолетник закроет забор цветами

Этот многолетник с легкостью закроет забор крупными цветами (до 15–20 см в диаметре) всех оттенков — от нежно-белого до насыщенно-фиолетового и пурпурного — и будет украшать сад более 20 лет без особого ухода.

Клематис — король многолетних лиан. Его мощная корневая система с годами только укрепляется, а побеги ежегодно вырастают на 3–5 метров, создавая живые ширмы для арок, беседок и стен. Клематис исключительно зимостоек (особенно сорта 3-й группы обрезки), устойчив к засухе и болезням, а при правильном уходе (заглубленной посадке, мульчировании корней и грамотной обрезке) сохраняет жизненную силу десятилетиями.

Он улучшает микроклимат участка, привлекает опылителей и сочетается с розами, пионами, девичьим виноградом. С клематисом вы получите идеальную живую изгородь на ближайшие 20 лет.

